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Газовая компания Украины объяснила ситуацию на газопроводе в Харьковской области

Оператор газотранспортной системы Украины подтвердил взрыв на газопроводе

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Телеграм-канал Харьков Life

Оператор газотранспортной системы Украины подтвердил взрыв на газопроводе в Харьковской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«В Харьковской области сегодня вечером был поврежден газопровод. Все соответствующие службы уже на месте инцидента и при первой возможности приступят к работе по ликвидации аварии», — сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что причина взрыва на газопроводе остается на данный момент неизвестной — обстоятельства инцидента устанавливаются. В компании «Нафтогаз Украина» добавили, что авария на газопроводе в регионе не сможет повлияь на поставки газоснабжения потребителям.

До этого стало известно, что трубопровод взорвался в Харьковской области, в радиусе 40 метров плавится асфальт, виден столб дыма.

Накануне в украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск) дважды за час 18 апреля произошли взрывы.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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