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В Таиланде арестовали туриста, который попрошайничал, чтобы купить наркотики

В Таиланде арестовали британского туриста, который занимался попрошайничеством

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Matichon

Собиравшийся купить наркотики британец арестован за попрошайничество на Пхангане. Об этом пишет Thaiger.

Накануне жители острова сообщили властям о том, что видели иностранца, который просит деньги и употребляет наркотики, сидя у круглосуточного магазина. Полицейские отправились по указанному адресу и задержали 47-летнего англичанина. Он был обнаружен сидящим без рубашки на тротуаре с бумажной табличкой, на которой было написано: «Если можете, пожалуйста, деньги на еду».

Оказалось, что попрошайка избежал ареста по делу о наркотиках на Самуи и нашел убежище на Пхангане. Задержанный признался, что бежал из-под ареста на другой остров, но продолжил утверждать, что тратил данные ему деньги на еду. Однако очевидцы сообщили полицейским, что большая часть денег, заработанных на попрошайничестве, была использована туристом для покупки наркотиков.

Пока неизвестно, были ли обнаружены в крови британца следы наркотических веществ, но сообщается, что ему уже предъявили два обвинения — за незаконное попрошайничество и хранение метамфетамина. Теперь мужчине грозит тюремное заключение на срок от двух до 20 лет и штраф от 200 тыс. до 2 млн батов.

Ранее россиянина арестовали за торговлю кокаином на Пхукете.

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