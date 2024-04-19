Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя есть сырые овощи

Одно из правил здорового питания — это 25-30 грамм клетчатки в сутки, то есть 400 грамм овощей и фруктов ежедневно или, так называемое, «правило пяти»: не менее пяти наименований овощей и фруктов в сутки. Однако есть сырые овощи можно не всем, так как при наличии некоторых заболеваний они противопоказаны, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.

Она отметила, что овощи — это, безусловно, источник витаминов, минеральных веществ и антиоксидантов. Но бездумно «налегать» на них при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта не стоит.

«Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), хронический гастрит, язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки являются противопоказанием к употреблению сырых овощей. Прежде всего, с выраженными вкусовыми качествами — томаты, лук, чеснок, красный перец. Ввиду повышенного выделения агрессивной для слизистой соляной кислоты и высокого давления в желудке, расслабления нижнего пищеводного сфинктера, их употребление может привести к долгой, мучительной изжоге», — предупредила врач.

По ее словам, при хроническом холецистите, дискинезии желчного пузыря и желчевыводящих путей многие отдают предпочтение сырым овощам, однако такой «обезжиренный» рацион приводит в нарушению правильных сокращения желчного пузыря, желчь становится все гуще и гуще. Как итог — застой желчи, образование камней, обострение заболеваний гепатобилиарной системы.

«Порция сырых овощей, раздражая стенки кишечника, ведет к его сокращению, усилению моторики и брожению. Безусловно, это нормальная реакция. Но если в кишечнике есть проблемы, связанные с воспалением, раздражением, избыточным бактериальным ростом, нарушением моторики, тогда брожение возникает сильнее, образуется больше газов, больше раздражающих веществ, он начинает болеть, раздуваться, нарушается стул», — добавила Мельникова.

Поэтому, по ее словам, при язвенном колите, болезни Крона, дивертикулярной болезни толстой кишки, острых кишечных инфекциях, синдроме раздраженного кишечника рекомендованы исключительно термически обработанные овощи.

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