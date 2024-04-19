Треть россиян не делают ничего, чтобы защитить свое жилье от пожаров

Треть — 34% — россиян не предпринимают никаких мер, чтобы обеспечить пожарную безопасность у себя дома. Это показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно опроса, только 64% россиян отметили, что все-таки идут на те или иные меры, чтобы защитить свое жилье от пожаров. Обычно это контроль технической исправности электрического оборудования (19%), своевременное выключение газа и электроприборов (14%), а также соблюдение базовых мер противопожарной безопасности, бдительность и осторожность (12%).

Кроме того, каждый десятый респондент (10%) имеет дома огнетушитель, а 8% — датчики оповещения, пожарную сигнализацию и датчики дыма. И только 1% россиян сообщили, что используют при строительстве безопасные и негорючие материалы. 34% опрошенных признались, что не предпринимают и никогда ранее не предпринимали никаких мер, которые позволили бы им обеспечить пожарную безопасность жилья. Еще 2% затруднились ответить.

Вероятно, причина в том, что большинство лично никогда не сталкивались с пожарами: 84% опрошенных рассказали, что у них дома не случались пожары. Еще 9% столкнулись с пожаром, который нанес жилью лишь незначительный ущерб, а 6% имели дело с серьезными последствиями возгорания.

Как ранее подчеркнул глава МЧС России Александр Куренков, именно токсичные продукты горения приводят к отравлению человека: всего несколько вдохов угарного газа приводят к потере сознания. Однако, согласно опросу ФОМ, лишь 7% россиян не знают о токсичности полимерных стройматериалов, остальные в курсе вреда, но все равно продолжают их использовать.

Интересно, что самостоятельно выбирать и покупать строительные материалы приходилось 67% опрошенных (нет такого опыта только у 32%). Чуть больше половины из них (57%) обращали внимание на состав и группу горючести, но еще 41% об этом даже не задумались, остальные затруднились ответить.

«На сегодняшний день в жилых зданиях закон регламентирует только отделку путей эвакуации. Требования пожарной безопасности к применению стройматериалов в квартирах и в частных домах никак не регламентированы. Этот вопрос ложится на плечи простых людей, которые не являются экспертами, либо остается на совести застройщиков, многие из которых делают выбор в пользу дешевизны, а не безопасности. Именно поэтому важно на законодательном уровне проработать вопрос о дополнительных требованиях по ограничению использования строительных и отделочных материалов, выделяющих высокотоксичные продукты горения», — прокомментировал Григорий Громаков, начальник отдела развития продукта РОКВУЛ.

Чтобы обезопасить себя и свою семью от быстрого распространения огня при пожаре, при ремонте и строительстве необходимо внимательно выбирать стройматериалы, опираясь на их безопасность.

Ориентируйтесь на рекомендации ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ. Специалисты ведомства советуют использовать для тепло- и звукоизоляции максимально огнестойкие материалы — среди утеплителей к таким относится каменная вата. Она выдерживает температуру более 1000°C и играет роль своеобразного барьера, буквально блокируя огонь в одном помещении. Это дает дополнительное время на эвакуацию.

Обращайте внимание на состав: приоритет стоит отдавать натуральным стройматериалам, иначе риск летального отравления возрастает. Так, при пожаре в помещении с ПВХ-изделиями люди будут подвергаться воздействию сразу нескольких токсичных продуктов горения, что крайне опасно. А вот та же каменная вата буквально состоит из камня, поэтому не выделяет токсичные вещества.

Даже если продавец заверяет вас в полной безопасности и максимальной огнестойкости материала, стоит запросить подтверждающие документы. Так, характеристики пожарной опасности для материалов, подлежащих к применению на путях эвакуации, должны подтверждаться сертификатом соответствия, а для материалов для других помещений должна быть разработана декларация соответствия продукции.

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