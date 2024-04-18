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Россиянка под видом целителя пообещала вылечить инвалида и украла у него 680 тыс. рублей

В Волгограде инвалид отдал 680 тыс. рублей пообещавшей вылечить его целительнице

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Инвалид третьей группы из Волгограда лишился денег после звонка мошенницы. Об этом сообщает прокуратура региона в официальном Telegram-канале.

По версии правоохранителей, аферистка связалась с 74-летним пенсионером сама. Она представилась экстрасенсом и заявила, что поможет решить проблемы со здоровьем.

В результате житель Волгограда перевел женщине 680 тысяч рублей менее чем за месяц. После того, как деньги перестали приходить, «целительница» стала игнорировать пенсионера. Мужчина обратился в прокуратуру, после чего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Правоохранители оперативно отыскали подозреваемую. Ею оказалась жительница Башкортостана, которая использовала полученные от инвалида деньги по своему усмотрению.

По решению суда она выплатила инвалиду 680 тысяч рублей и еще 65 тысяч в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами.

Ранее в Башкирии пара экзорцистов поджигала людей, чтобы изгнать из них демонов.

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