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Доктор Мясников спас упавшую в обморок туристку в аэропорту Дубая

Mash: доктор Мясников оказал первую помощь пенсионерке в аэропорту Дубая

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Телеграм-канал «Mash»

В аэропорту Дубая заметили доктора Александра Мясникова, который помог туристке из России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 74-летняя путешественница получила тепловой удар и упала в обморок. Известный в РФ врач оказал соотечественнице первую помощь.

Как сообщает 78.ru, мужчина находился рядом с пенсионеркой до тех пор, пока не прибыла скорая помощь.

«Местные медики не оценили его старания и попросили неизвестного для них мужчину отойти от пациентки», – сообщается в публикации.

Туристы из России несколько дней провели в аэропорту Дубая из-за потопа. Как сообщает Mash, многие путешественники переносят задержавшиеся рейсы, поэтому люди вынуждены стоять в очередях за билетами. По словам очевидцев, клиентам авиакомпании Emirates дали только один ваучер на еду. Продукты и деньги у многих заканчиваются, некоторые не могут купить себе даже воду.

Ранее в Петербурге наказали мужчину, который не предъявил билет и паспорт, опаздывая на самолет.

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