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У 11-летней девочки выявили поражение мозга после обеда в ресторане быстрого питания

Юная американка получила повреждение мозга, съев бургер в ресторане Wendy's

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Shutterstock/FOTODOM

В США девочка-подросток не может вернуться к нормальной жизни после обеда в ресторане быстрого питания Wendy's. Об этом пишет Mirror.

Летом 2022 года Аспен Ламферс, которой тогда было 11 лет, сходила на тренировку по софтболу и отправилась в местный ресторан Wendy's. На обед она выбрала бургер, чипсы и куриные наггетсы. Через три дня девочка почувствовала себя плохо, у нее появились боли в животе, жар, диарея и тошнота. Вскоре ее состояние ухудшилось настолько, что ей понадобилась госпитализация. Медики нашли у юной пациентки изменения в головном мозге, почках и поджелудочной железе, и следующие четыре недели школьница провела в больничной палате.

Врачи заявили, что у нее развилось опасное для жизни заболевание — гемолитико-уремический синдром, грозящий отказом почек или печени, а неврологические тесты показали минимальную активность в правом полушарии мозга, которое опухло из-за инфекции. Аспен начала проходить интенсивную терапию, которая будет сопровождать ее фактически всю оставшуюся жизнь. Недавно адвокат семьи пострадавшей подал к сети Wendy's иск на более чем $20 млн.

Сейчас 13-летняя девочка страдает от слабости в теле и плохой памяти и вынуждена ходить на физиотерапию несколько раз в неделю. Все это произошло из-за заражения кишечной палочкой, от этой вспышки кишечной инфекции пострадали более 100 посетителей сети ресторанов быстрого питания. Случаи заболевания были зарегистрированы в Мичигане, Индиане, Огайо и Пенсильвании. В кафе, где ела Аспен, нашли серьезные нарушения санитарных норм. Компания-ответчик поданный иск пока не комментировала.

Ранее в США женщине пришлось ампутировать руки и ноги из-за гриппа.

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