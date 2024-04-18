В Невинномысске спортсмены прошлись по Вечному огню и плюнули в него

Жителей Чеченской республики подозревают в осквернении Вечного огня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в Невинномысске. По данным источника, трое спортсменов приехали на соревнования. Во время прогулки по городу молодые люди посетили один из местных мемориалов.

На кадрах с места инцидента заметно, как юноши ходят по территории рядом с огнем и спустя некоторое время начинают греть о него ноги. Один из молодых людей водил обувью по огню. По данным источника, кто-то плюнул в мемориал.

На данный момент правоохранители задержали одного из спортсменов, остальных ищут. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

До этого в Ленобласти рецидивиста заметили у Вечного огня. Мужчина из Киришей прикурил сигарету от пламени. Его задержали на месте, но впоследствии отпустили под обязательство о явке.

Ранее в Севастополе приезжий справил нужду в Вечный огонь.