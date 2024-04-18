Курьер мошенников, забравший у пенсионеров более 1,5 млн рублей, получил 6 лет колонии

В Пермском крае 22-летний курьер мошенников, забравший у пенсионеров более 1,5 млн рублей, отправится в колонию на 6 лет. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, россиянин оказывал телефонным мошенникам, действующим по схемам «Ваш родственник попал в ДТП», курьерские услуги. Мужчина забирал у обманутых пенсионеров деньги и отправлял их аферистам.

Отмечается, что злоумышленник соблюдал строгие меры конспирации и передвигался исключительно на такси. Однако сотрудникам правоохранительных органов удалось его вычислить.

Курьеру аферистов вменили участие в шести эпизодах мошенничества и двух покушениях на хищение денежных средств путем обмана. Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы. Отбывать срок россиянин будет в колонии общего режима.

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