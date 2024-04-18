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У берегов Мексики произошло землетрясение

У берегов Мексики зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6

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Depositphotos

В Калифорнийском заливе, неподалеку от мексиканского побережья, произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров и находился в 87 километрах от города Лорето, где проживают чуть меньше 15 тысяч человек. О пострадавших и угрозах цунами не сообщалось.

До этого сейсмологи зафиксировали землетрясение на севере Турции в провинции Токат. Природный катаклизм произошел около 18.11 по местному времени (совпадает с московским). Магнитуда подземных толчков составила 5,6. Очаг сейсмического явления залегал около города Сулусарай на глубине шести километров. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

В ночь на 18 апреля в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4, в результате чего пострадали как минимум восемь человек. Они получили незначительные травмы, в основном ссадины и ушибы от падений, в префектурах Айти, Коти и Осака на юго-западе страны, где были ощутимы сильные подземные толчки.

Ранее ученые выяснили, сколько людей живут в зонах опасного оседания земель.

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