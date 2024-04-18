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Крымчанка решила купить майнинговое оборудование и потеряла 5 млн рублей

В Крыму раскрыли кражу 5 млн рублей под видом продажи майнингового оборудования

В Крыму полицейские раскрыли кражу 5 млн рублей у местной жительницы под видом продажи майнингового оборудования. Об этом сообщает »МВД медиа».

По данным ведомства, инцидент произошел в 2022 году. Местная жительница решила приобрети оборудование для майнинга криптовалюты и нашла объявление о его продаже по выгодной цене. Однако после перевода 5 млн рублей за товар свою технику она так и не получила.

Сотрудники правоохранительных органов два года разыскивали злоумышленника, и задержали в Евпатории 38-летнего подозреваемого. Отмечается, что предполагаемый мошенник регулярно менял адреса, чтобы избежать ответственности.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее камчатская пенсионерка отдала мошенникам более 8 млн рублей.

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