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Родственников подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве допрашивают

Следователи допрашивают отца и друга Аббасова, подозреваемого в убийстве в Москве

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Москве заявили, что следователи допрашивают отца и друга Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве из-за спора о парковке в столице. Об этом сообщает ТАСС.

В СК подчеркнули, что следователи допрашивают родственников Аббасова с участием переводчика.

До этого в правоохранительных органах заявили, что Аббасов был объявлен в федеральный розыск, он мог скрыться из Московского региона.

Также сообщалось, что Следственный комитет заменил уголовную статью на более тяжкую в деле об убитом в Люблино москвиче Кирилле Ковалеве.

18 апреля Telegram-канал Shot сообщил, что Ковалева зарезали возле дома его невесты в Люблино после того, как он поругался с водителем Toyota Camry, припарковавшим машину на тротуаре перед подъездом. Мотоциклиста избили и ударили ножом.

Как пишут СМИ, в убийстве подозревают гражданина Азербайджана Шахина Аббасова. Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что подозреваемый — гражданин одной из стран СНГ, нелегально находящийся на территории России.

Ранее брат Ковалева Евгений назвал «Газете.Ru» настоящую причину конфликта, в ходе которого погиб его родственник.

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