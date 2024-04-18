В ЭИСИ заявили о влиянии президентских выборов на расклад политических сил в России

В сентябре 2024 года одновременно пройдут 3500 избирательных кампаний различного уровня. Об этом на круглом столе на тему «Политическая конфигурации в преддверии Единого дня голосования 2024» сообщил управляющий директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

По его словам, направление грядущей кампании определили выборы президента России, повлиявшие на расклад политических сил.

«Выборы президента России — главные выборы России, которые определяют все политические тенденции и направления движения, по которым будет дальше развиваться наша страна. После выборов президента прошел месяц, мы уже на пороге новых электоральных событий, которые связаны с Единым днем голосования-2024», — отметил эксперт.

Руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов уточнил, что выборы президента показали, что расклад политических сил поменялся. По его словам, исследования отношения избирателей за последние полтора года показали, что сохраняется лидерство «Единой России». Он отметил, что телефонный опрос ВЦИОМ среди 1600 россиян 18 лет и старше показал, что сейчас 42% жителей страны декларируют готовность голосовать за эту партию.

«Стабильна ситуация и у КПРФ — 9%, и у ЛДПР — 8%. Партия «Справедливая Россия — За Правду» при этом потеряла свою привлекательность в глазах избирателей — 3% — этот показатель сократился вдвое по сравнению с прошлым годом. Растут показатели партии «Новые люди» — если в 2023 году он был в районе 4%, то сейчас — 8%. Безусловно, это результат президентской кампании», — добавил он.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков подчеркнул, что президентские выборы подняли высокую планку и с точки зрения качества кампании, и с точки зрения результатов. При этом она назвал ЕДГ-2024 предисловие к выборам в Госдуму, которые состоятся в 2026 году.

«Началась подготовка к новому электоральному циклу. Вокруг нас множество разных экспертных прогнозов. ЕДГ-2024 нужно воспринимать не только началом нового электорального цикла, но и завершением предыдущего. Ближайшие выборы — это такой пролог думской кампании и той пятилетки, которая будет с 2026 до 2031 год. Выборы этого года откроют начальный этап появления новых персоналий, новых интересных смыслов», — считает Чеснаков.