В российском регионе конокрады увели лошадей на 700 тысяч рублей и попались полиции

В Забайкалье конокрады увели у жителей села 12 лошадей на 700 тысяч рублей. Об этом сообщает »МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел в селе Байгул. Жители населенного пункта обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже с пастбища лошадей, стоимость которых оценили на сумму около 700 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что лошади круглосуточно пасутся в поле, а присматривает за ними пастух. Однако в один из дней он не досчитался 12 голов.

Полицейские начали поиски злоумышленников и задержали двоих подозреваемых в краже скота жителей города Нерчинска 1992 и 1988 года рождения. Отмечается, что по местам их жительства правоохранители обнаружили похищенных животных.

Подозреваемые рассказали, что собирались забить лошадей на мясо. Возбуждено уголовное дело, фигурантов поместили под стражу.

Ранее женщина угнала повозку с лошадью с парковки супермаркета.