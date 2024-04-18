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В Молдавии мужчина угрожал самосожжением у здания парламента

У парламента Молдавии мужчина облилcя бензином и угрожал сжечь себя

Мужчина в молдавском Кишиневе залез на дерево у здания парламента, облился бензином и угрожал сжечь себя. Об этом рассказала пресс-офицер инспектората по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Молдавии Лилиана Пушкашу, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мужчина залез на дерево и облил себя горючей смесью, вероятно, бензином, а затем стал угрожать, что подожжет себя», — заявила сотрудник МВД.

По ее словам, к месту случившегося оперативно прибыли спецслужбы, правоохранители и спасатели.

«Им удалось убедить мужчину спуститься», — сказала пресс-офицер.

Согласно информации «Sputnik Молдавия», виновник инцидента был снят с дерева и отправлен на обследование в медучреждение.

В марте мужчина попытался сжечь себя перед зданием правительства Армении в Ереване. Отмечается, что гражданин пытался себя поджечь при помощи бензина, но полиция своевременно отреагировала.

Ранее в Краснодарском крае неизвестные подожгли венок на пламени Вечного Огня.

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