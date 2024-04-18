В Нижегородской области девушку арестовали за избиение матери гантелью ради побега

Жительницу Нижегородской области подозревают в нанесении травм приемной матери. Об этом сообщает RT.

Инцидент произошел в селе Елховка. По данным источника, 17-летняя девушка проживала у приемной матери, так как биологическая отбывала наказание за тяжкое преступление.

После освобождения женщина стала звать родную дочь к себе, но воспитывавшая подростка россиянка отказывалась ее отпускать. По словам соседки, это стало причиной конфликта. Девушка напала на человека и избила гантелью.

О произошедшем стало известно после того, как проживавшая рядом знакомая заметила, что хозяйка дома не отвечает на звонки и не реагирует на стук в окна.

Приемную дочь оперативно задержали, когда она направлялась к биологической матери. На данный момент подросток находится под арестом.

В беседе с журналистами соседка заявила, что приемная мать создала все условия для дочери, возила ее в путешествия и никогда не кричала на нее.

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