Мальчик из Петербурга по пояс увяз в глине на строительной площадке

В Петербурге десятилетний мальчик не смог самостоятельно выбраться из глины на строительной площадке. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Шушарах, на Ростовской улице. Ребенок увяз в глине, ему потребовалась помощь специалистов. На место прибыла скорая помощь и спасатели. Для спасения привлекли минимум четыре человека.

Ребенок отделался испугом. Каких-либо травм мальчик не получил. Информация о том, по какой причине он оказался на строительной площадке, отсутствует.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», школьник увяз в глине по пояс. По данным источника, ребенок пострадал. Какие травмы он получил, не сообщается.

До этого в Подмосковье ребенок застрял между труб теплотрассы. Во время прогулки школьница соскользнула вниз по гладкой поверхности и не смогла выбраться самостоятельно. Для того, чтобы спасти школьницу, привлекли специалистов. Они помогли ребенку. На данный момент жизни девочки ничего не угрожает.

Ранее в Ленобласти ребенок застрял на железнодорожном мосту.