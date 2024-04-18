В российском городе неизвестные обстреляли троллейбус с пассажирами

В Новочебоксарске неизвестные совершили обстрел троллейбуса, в котором были пассажиры. Об этом сообщает Telegram-канал »ЧП Чебоксары».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел, когда полный пассажиров троллейбус ждал поворота с улицы Винокурова на улицу Строителей. В этот момент неизвестные совершили выстрел в стекло транспортного средства.

На кадрах с места происшествия видно, что в результате выстрела у троллейбуса оказалось разбито окно. Информации о пострадавших не поступало. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

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