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В российском городе неизвестные обстреляли троллейбус с пассажирами

В Новочебоксарске неизвестные обстреляли троллейбус с пассажирами

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ЧП Чебоксары (Чебоксары с огоньком)' class="item-image" >
Телеграм-канал ЧП Чебоксары (Чебоксары с огоньком)

В Новочебоксарске неизвестные совершили обстрел троллейбуса, в котором были пассажиры. Об этом сообщает Telegram-канал »ЧП Чебоксары».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел, когда полный пассажиров троллейбус ждал поворота с улицы Винокурова на улицу Строителей. В этот момент неизвестные совершили выстрел в стекло транспортного средства.

На кадрах с места происшествия видно, что в результате выстрела у троллейбуса оказалось разбито окно. Информации о пострадавших не поступало. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого в Подольске друзья отверженной 15-летним подростком девушки, которая настойчиво проявляла к нему внимание, обстреляли его в подъезде дома. В несовершеннолетнего попало пять пуль. Сначала они обругали молодого человека в социальных сетях, но затем решили пойти дальше.

Ранее в Петербурге подросток выстрелил в мужчину и сдался полиции на следующий день.

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