Саратовского депутата отправили в СИЗО за стрельбу по людям

Депутата из Саратовской области отправили под арест по подозрению в хулиганстве. Об этом сообщается на сайте Саратовского областного суда.

1 апреля Ломоносов А. был задержан за совершение тяжкого преступления против общественной безопасности. Как уточняет mk.ru, накануне он, находясь у магазина в селе Перелюб, открыл стрельбу из охотничьего ружья по местным жителям. Из-за внезапной агрессии пьяного депутата пострадали несколько человек.

Врачи диагностировали у них огнестрельные ранения голени, стопы, бедер, рук. На стрелка завели уголовное дело, следователь обратилась в суд с ходатайством об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу. По оперативной информации Ломоносов собирался скрыться от следствия, однако ходатайство следователя Пугачевским районным судом поддержано не было, и 3 апреля подозреваемый отправился под домашний арест.

Тем не менее одна из потерпевших не согласилась с этим постановлением и 18 апреля обжаловала его в Саратовской областном суде. Юрист женщины попросил избрать в отношении Ломоносова меру пресечения в виде заключения под стражу, в итоге сельского депутата арестовали на один месяц. В СИЗО он пробудет до 1 мая.

Ранее бывшего кандидата в депутаты задержали за стрельбу во время дорожного конфликта в Санкт-Петербурге.