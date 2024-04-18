Путин поинтересовался самочувствием губернатора Чибиса

Президент РФ Владимир Путин поинтересовался у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса его состоянием здоровья после ранения, полученного в результате покушения. Об этом сообщает РИА Новости.

Беседа главы государства с Чибисом состоялась по видеосвязи. Лидер страны спросил у губернатора о самочувствии, на что Чибис ответил: «Восстанавливаюсь, уже на рабочем месте, в рабочем режиме».

Глава региона доложил Путину, что впервые за 33 года в Мурманской области наблюдается миграционный прирост.

Также Чибис попросил Путина о поддержке на выборах губернатора в сентябре. Российский лидер не отказал и пожелал чиновнику удачи.

12 апреля губернатора выписали из больницы.

9 апреля глава мурманского Минздрава Дмитрий Панычев сообщал, что Чибиса перевели из реанимации в палату хирургического профиля в связи с улучшением его состояния здоровья.

Нападение на Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день.

Ранее мать напавшего на Чибиса высказалась о возможных причинах покушения.