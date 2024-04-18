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Москвичам напомнили новые правила пользования электросамокатами

В Дептрансе Москвы напомнили новые правила пользования электросамокатами

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Александр Гальперин/РИА Новости

Жителям Москвы напомнили, что электросамокаты, сигвеи и моноколеса с 1 марта приравниваются к транспортным средствам. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

Отмечается, что по новым правилам двигаться на средствах индивидуальной мобильности можно по велоинфраструктуре, переходить дорогу пешком, двигаться со скоростью не более 25 километров в час, а в некоторых местах — не более 10 километров в час. Также передвигаться на электросамокатах нужно только поодиночке, а в нетрезвом состоянии ездить запрещается.

«Важно, чтобы поездки на СИМ были безопасными для всех. Вместе с ЦОДД, операторами и Госавтоинспекцией мы продолжаем работу по повышению безопасности», — следует из сообщения.

До этого в Госавтоинспекции сообщили, что в Москве проведут рейд среди пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедистов. В ГИБДД напомнили, что на электросамокате может ехать только один человек, который должен спешиваться перед переходом дороги, не отвлекаться на гаджет во время поездки и держать руль обеими руками.

Ранее водителей предупредили, что ГИБДД проведет усиленный рейд в столице.

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