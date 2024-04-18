Петербурженка устроила авиадебош и попыталась открыть дверь самолета в воздухе

Пьяная пассажирка рейса, летевшего из Сочи, устроила дебош и пыталась открыть дверь самолета в воздухе. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар и край».

По информации Telegram-канала, 26-летняя туристка из Петербурга взошла на борт воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения и начала курить электронную сигарету. Когда экипаж указал ей, что это запрещено, она ушла в хвостовую часть самолета и попыталась открыть запасную дверь, когда воздушное судно уже находилось в воздухе.

Когда бортпроводницы попытались ее успокоить, женщина несколько раз пнула их по ногам. Пилоты совершили незапланированную посадку в Саратове, чтобы передать дебоширку сотрудникам правоохранительных органов.

Во время судебного разбирательства женщина признала свою вину и заявила, что не помнит всех событий того дня. Ей назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Ранее летевший в Оренбург самолет сел в Самаре из-за больного пассажира на борту.