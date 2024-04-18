Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербурженка устроила авиадебош и попыталась открыть дверь самолета в воздухе

На рейсе из Сочи пьяная пассажирка самолета пыталась открыть дверь в воздухе

Пьяная пассажирка рейса, летевшего из Сочи, устроила дебош и пыталась открыть дверь самолета в воздухе. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар и край».

По информации Telegram-канала, 26-летняя туристка из Петербурга взошла на борт воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения и начала курить электронную сигарету. Когда экипаж указал ей, что это запрещено, она ушла в хвостовую часть самолета и попыталась открыть запасную дверь, когда воздушное судно уже находилось в воздухе.

Когда бортпроводницы попытались ее успокоить, женщина несколько раз пнула их по ногам. Пилоты совершили незапланированную посадку в Саратове, чтобы передать дебоширку сотрудникам правоохранительных органов.

Во время судебного разбирательства женщина признала свою вину и заявила, что не помнит всех событий того дня. Ей назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Ранее летевший в Оренбург самолет сел в Самаре из-за больного пассажира на борту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами