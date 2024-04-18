Банда подростков угнала патрульную машину у полицейского и врезалась в столб

В британском городе Рочдейл банда малолетних хулиганов оставила полицейского без служебного автомобиля. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в городе Рочдейл, сотрудник полиции припарковал служебный автомобиль и опрашивал 28-летнего мужчину, которого подозревали в опасном вождении. Полицейский не обратил внимания, в какой момент в патрульный автомобиль пробралась банда подростков. Школьники завели полицейское авто, но не справились с управлением и врезались в столб.

Хулиганам удалось покинуть место происшествия. Полиция Рочдейла подтвердила факт произошедшего, личности злоумышленников устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Калифорнии девятилетний мальчик взял без спроса ключи от автомобиля матери, пока женщина была в ванной, сел за руль и уехал в школу. Полицейский Терри Данн, находившийся на дежурстве, заметил управляющего транспортным средством ребенка и поехал за ним. Однако устраивать погоню не пришлось, школьник сам въехал в патрульную машину.

Ранее в США бездомный украл автомобиль вместе с шестилетней девочкой.