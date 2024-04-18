Подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки ищут в нескольких регионах

Подозреваемого в убийстве 25-летнего москвича из-за парковки у подъезда жилого дома на юго-востоке Москвы ищут уже в нескольких регионах РФ. Об этом сообщаетТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время розыск подозреваемого ведется не только в Московском регионе, но и в других», — рассказал источник.

Он добавил, что одновременно изучается информация, что он покинул Россию.

В пресс-службе столичной прокуратуры агентству рассказали, что на улице Верхние Поля был обнаружен еще один автомобиль, на котором скрывался подозреваемый.

18 апреля стало известно, что москвича зарезали возле дома его невесты после того, как он поругался с водителем Toyota Camry, ставившим свою машину на тротуаре. Отмечается, что конфликт из-за парковки произошел во дворе дома на Краснодарской улице. 25-летний Кирилл приехал на мотоцикле в гости к своей невесте. На тротуаре возле подъезда стояла белая Toyota Camry 21-летнего жителя Азербайджана Шахина (он находился в РФ без регистрации).

Позже сообщалось, что владелец белой Toyota Camry Шахин, который зарезал 25-летнего мотоциклиста на юге-востоке Москвы, неоднократно провоцировал конфликты с соседями из-за парковки в неположенном месте.

Ранее выяснилось, что задержанным на КПП в Дагестане чиновником оказался глава МЧС Чечни.