В деле погибшего в драке в Люблино москвича нашли признаки группового убийства

Следственный комитет заменил на более тяжкую уголовную статью в деле об убитом в Люблино москвиче Кирилле Ковалеве. Информацию об этом появилась в Telegram-канале столичного СК.

«В рамках предварительного следствия действия соучастников переквалифицированы по признакам преступления, предусмотренного пп. «и, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений)», — говорится в сообщении.

Также Следком рассказал о задержании отца и друга предполагаемого убийцы, в настоящее время их допрашивают.

18 апреля Telegram-канал Shot сообщил, что Ковалева зарезали возле дома его невесты в Люблино после того, как он поругался с водителем Toyota Camry, припарковавшим машину на тротуаре перед подъездом. Мотоциклиста избили и ударили ножом.

Как пишут СМИ, в убийстве подозревают гражданина Азербайджана Шахина Аббасова. Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что подозреваемый — гражданин одной из стран СНГ, нелегально находящийся на территории России.

Ранее брат Ковалева Евгений назвал «Газете.Ru» настоящую причину конфликта, в ходе которого погиб его родственник.