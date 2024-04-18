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Режиссер Машков заявил о необходимости перезапустить работу Союза театральных деятелей

В Союз театральных деятелей России будут привлекать больше молодых артистов

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Союз театральных деятелей России соберет форум председателей региональных отделений организации, чтобы обсудить ее перезагрузку. Об этом в своем Теlegram-канале сообщил журналист, член Общественной палаты РФ Никита Анисимов, посетивший пресс-конференцию, которую дал председатель Союза театральных деятелей, худрук Московского театра Табакова Владимир Машков.

По мнению председателя организации Владимира Машкова, работу Союза театральных деятелей необходимо перезапустить. Режиссер считает, что необходимо привлекать к работе больше молодежи, причем не только артистов, но и других специалистов, работающих в театре.

Также Машков сообщил, что союз уже начал работу по подготовке к 150-летнему юбилею организации, который состоится в 2026 году.

Юбилей планируется отметить по всей стране с привлечение всех 78 региональных отделений союза.

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