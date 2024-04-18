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Губернатор Голубев представил отчет о работе правительства Ростовской области

Василий Голубев заявил об успешном переходе экономики Ростовской области к росту

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Официальный портал Правительства Ростовской области

Задача по переходу экономики Ростовской области к устойчивому росту реализуется успешно. Об этом, представляя отчет о работе правительства региона в 2023 году, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщается на официальном портале правительства региона.

Отмечается, что этот отчет стал тринадцатым за время, которое Голубев возглавляет Ростовскую область. В своем докладе губернатор рассказал об экономических результатах региона в прошлом году. По его словам, прогнозные оценки по всем ключевым отраслям экономики региона выполнены с превышением.

«Рост валового регионального продукта в 2023 году, по оценке минэкономразвития, втрое превысит прогноз и достигнет 4,5%. Мы существенно нарастили объем инвестиций в основной капитал. За вычетом инфляции они выросли на 23%, частные инвестиции – на 7,5%. Стабильным остается рынок труда. Среднемесячная зарплата за 2023 год выросла на 15%, реальная – на 8%», — приводятся слова Голубева.

В отчете отмечается, что Ростовская область возглавила рейтинг российских регионов по удельному весу организаций, осуществляющих технологические инновации (47%), и занимает второе место по инновационной активности организаций (26%).

Губернатор также отметил, что регистрируемая безработица за год снижена на 0,1% и на 1 января 2024 года составила 0,4%, а на сегодня – уже 0,3%.

Также Голубев рассказал, что в 2023 году для донских учащихся десять новых школ, что вдвое больше, чем годом ранее. Кроме того, к концу этого года закончится строительство еще восьми школ.

«Во вторую смену все еще учатся 18% донских школьников. Но мы заметно добавили темпы в решении этой проблемы», — отметил глава региона.

При этом Голубев отметил, что на сегодняшний день в Ростовской области работает более 11 тыс. спортивных объектов. По его словам в регионе продолжается модернизация спортивной инфраструктуры.

«В 2023 году открыли еще 48 новых спортивных сооружений, в том числе десять – за счет внебюджетных инвестиций», — уточнил он.

Губернатор подчеркнул, что физкультурой и спортом занимается более 56% жителей региона.

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