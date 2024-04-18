Челябинец устроил стрельбу в квартире и чуть не попал в голову ребенка

В Челябинске мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья в квартире и чуть не попал в голову ребенка соседей. Об этом сообщает 74.ru.

По информации издания, инцидент произошел в кирпичном многоэтажном доме на проспекте Победы. Мужчина в квартире на шестом этаже выстрелил из охотничьего ружья, и пуля прошла через стену, кровать и подушку, на которой спал ребенок.

В результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место инцидента, опросили жильцов дома и установили, что выстрел произошел в результате неосторожного обращения с оружием. Отмечается, что ружье было зарегистрировано в установленном порядке.

Владельца оружия 1983 года рождения доставили в отдел полиции. На него составили два административных протокола, а ружье изъяли. За нарушение правил безопасного обращения с ним ему могут грозить штраф, конфискация оружия и лишение разрешения на него.

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