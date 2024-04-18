Эксперт по туризму рассказала, какие города в Подмосковье стоит посетить в мае

Директор тревел-агентства Людмила Зобкова в беседе с «Радио 1» перечислила самые популярные города Московской области, куда туристы приезжают на майские праздники. На первом месте, по ее словам, стоит Коломна.

«Нет ни одного человека, который в Коломне не побывал, а если не побывал, то точно собирается на майские. Коломна всех поражает. На втором месте бронирование показывает, что Серпухов пользуется спросом», — рассказала Зобкова.

Она отметила, что Серпухов стоит на стыке трех областей. Туристы, по ее словам, сначала посещают сам город, затем едут в Тулу, Калугу и т.д.

Следом по популярности идут Дмитров и Сергиев Посад, добавила эксперт.

Заведующая кафедрой иностранных языков факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала Президентской академии Алла Гончар до этого рассказала, что самыми популярными городами, куда россияне собираются отправиться на майские праздники, оказались Калининград, Санкт-Петербург, Сочи и Москва.

Также она посоветовала рассмотреть для отдыха Калмыкию с цветущими маковыми полями, а также Ямал, Владимир, Суздаль и Минск.

Ранее аналитики составили портрет иностранного туриста в России.