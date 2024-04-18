Директору Meta отменили две из трех статей обвинения в России

Директор по коммуникациям компании Meta Platforms (признана в России экстремистской и запрещена) Энди Стоун изначально обвинялся в оправдании терроризма и содействии террористической деятельности, а также в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документы, оглашенные во 2-м Западном окружном военном суде, где началось рассмотрение дела по существу.

«Стоуну было предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ), содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ) и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на стадии завершения предварительного следствия две последние статьи (205.1 УК РФ и 205.2 УК РФ) были исключены из заключительного заключения, а дела по ним прекращены.

Прокурор рассказал, что Соединенные Штаты отказали в выдаче Стоуна России, так как соответствующий двусторонний договор между странами отсутствует. Также он рассказал, что у Стоуна не нашли ни недвижимости на территории РФ, ни денежных счетов в российских банках.

Судья отложил слушание дела на понедельник, 22 апреля, на нем должен состояться допрос свидетеля со стороны обвинения.

По версии следствия, 11 марта 2022 года Стоун, находясь за пределами России, опубликовал на своей странице в Twitter публикацию, которая оправдывает агрессивные, враждебные и насильственные действия против российских военнослужащих, участвующих в проведении специальной военной операции.

До этого адвокат Энди Стоуна не согласилась с обвинением.

Ранее в Госдуме прокомментировали объявление Энди Стоуна в розыск.