Московские учителя отточат цифровые навыки в «Школе 21»

В стенах «Школы 21» Сбера состоялась церемония запуска программы обучения преподавателей московских колледжей навыкам использования искусственного интеллекта. Старт программе дали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и мэр Москвы Сергей Собянин. Они также подписали соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта.

«Когда мы открывали первую «Школу 21» — в Москве, — это был эксперимент. Мы до конца не понимали, как все будет работать, но было очевидно, что это очень интересная система обучения. За эти годы мы построили новую платформу: она полностью работает на наших технологиях, которые ни от кого не зависят. Школа развивается, проект расширяется, школы открываются по всей России, есть планы по развитию за рубежом», — поделился Греф

По словам Грефа, Сбер всегда очень много и успешно экспериментирует с мэрией Москвы. Новая программа послужит катализатором процесса по внедрению в столице проектов в области ИИ, в которых заинтересован и город, и Сбер.

Первыми участниками программы станут 200 преподавателей, которые готовят специалистов для ИТ-отрасли. Обучение в «Школе 21» поможет им расширить знания в области искусственного интеллекта через практические занятия, научиться применять его в педагогической деятельности и разработать собственные кейсы по применению ИИ в сфере профессионального образования. С помощью инновационных инструментов ИИ в ходе программы будут созданы интерактивные и персонализированные уроки, разработаны бизнес-кейсы под текущие потребности работодателей.

В «Школе 21» используется инновационная методология peer-to-peer («равный равному») взаимного обучения через обмен знаниями, опытом и мнениями. Выступая основой для трансформации образовательного процесса в московских колледжах, этот современный формат обучения будет способствовать развитию навыков коммуникации, самостоятельности, критического мышления.

Как отметил Собянин, Сбер — крупнейший банк нашей страны и не просто финансовая корпорация, а локомотив развития цифровой культуры, искусственного интеллекта, новейших технологий. Сбер активно поддерживает столичный Департамент образования и науки в его работе по обновлению программ обучения студентов колледжей в области информационных технологий. Совместные проекты включают в себя разработку образовательных модулей для развития навыков работы с искусственным интеллектом, большими данными, современными языками программирования и методами анализа данных.

Напомним, образовательный проект Сбера «Школа 21» — это бесплатное обучение цифровым технологиям для тех, кто хочет сменить профессию, найти себя в ИТ или получить практические навыки. Первый кампус открылся в Москве в 2018 году, сейчас их уже десять в разных концах страны.