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В Краснодаре вспыхнула крыша недостроенного дома, очевидцы слышали взрывы

Спасатели начали тушить пожар на крыше строящегося дома в Краснодаре

В Краснодаре загорелась крыша недостроенного дома по адресу Воронежская улица, 47/11. Подробности сообщил региональный новостной портал 93.Ru.

По данным издания, возгорание началось около 14:30 мск, и спасатели уже успели прибыть на место происшествия и приступить к ликвидации пожара. Информация о пострадавших и причине инцидента уточняется.

Очевидцы, которым удалось запечатлеть кадры пожара, сообщили, что во время возгорания произошло несколько взрывов. Видео появились в Telegram-канале «ЧП Краснодара и края».

Как пишут журналисты, недостроенный дом должны были сдать в декабре 2023 года, однако жильцы не получили ключи. Здание является частью ЖК «Фонтаны», который планируют достроить в IV квартале 2026 года.

18 апреля возле жилых домов в Астрахани загорелись камыши и сухая растительность. Пламя не успело добраться до зданий — его оперативно потушили.

Ранее стало известно о пожаре, который произошел в ангаре с пиломатериалами и станками около нефтебазы в Воронеже.

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