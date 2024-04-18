Нутрициолог развеяла три главных мифа о молоке

Среди россиян распространены мифы о молоке и его влиянии на организм человека, считает нутрициолог Юлия Хлопова. Один из основных таких мифов – это бесполезность молока из тетрапака, прошедшего через пастеризацию. На самом деле в полезных качествах такой продукт не уступает фермерскому, заявила эксперт в беседе с Life.

Пастеризация молока убивает лишь вредные бактерии, которые, в том числе, попадают в него из-за болезней коров. Молочный белок – казеин – при этом не страдает, поэтому пастеризованное молоко скорее более безопасное, чем бесполезное, объяснила Хлопова.

Еще одним популярным мифом она назвала убеждение россиян в том, что растительное молоко самое полезное. По ее словам, в коровьем молоке содержится большое количество витаминов, которые усваиваются лучше, чем микроэлементы из овсяного или миндального напитка.

К третьему мифу нутрициолог отнесла мнение о том, что фермерское и экомолоко полезнее «магазинного». Однако этот продукт в любом случае проходит все этапы пастеризации и стерилизации, эти два продукта почти одинаковые, подчеркнула специалист.

«Отличие в том, что уход за крупным рогатым скотом отличается и более бережные технологии добычи молока», — доабвила Хлопова.

Молоко является хорошим источником кальция. При непереносимости этого продукта и лактозы, нутрициолог посоветовала получать его из сыров и кисломолочки, предварительно проконсультировавшись с диетологом.

Напомним, диетологи также отмечают, что научные исследования не подтвердили пользу легкоусвояемого молока, которое содержит особую А2-форму белка казеина, поэтому переходить на него с обычного молока нет смысла.

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