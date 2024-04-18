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Арестован зампредседателя городской думы Жигулевска

Суд арестовал зампредседателя гордумы Жигулевска по делу о взяточничестве

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В Самарской области суд постановил арестовать заместителя председателя городской думы Жигулевска, директора МКУ «Жигулевскстройзаказчик» Николая Радайкина, который подозревается во взяточничестве.

Об этом информирует пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

«В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СК.

Как считает следствие, в период с января по апрель 2024 года Радайкин получил 3 млн рублей от представителя компании за субподряд на выполнение работ, которые финансировались по национальному проекту.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации («Получение взятки»).

Накануне в следственном управлении Следственного комитета России по Самарской области заявили о задержании заместителя председателя думы Жигулевска.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

Ранее на Урале бывшему полицейскому вынесли приговор за взятки в автошколе.

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