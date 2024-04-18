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В Кургане приостановили работу двух котельных из-за наводнения

В двух микрорайонах Кургана приостановили работу котельных из-за затопления

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В Кургане приостановили работу двух котельных в микрорайонах Затобольный и Тополя из-за затопления. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале правительства Курганской области.

«В настоящий момент в Кургане в связи с затоплением временно приостановлена работа двух котельных — в микрорайоне Затобольный и в микрорайоне Тополя. Счета потребителям за этот период выставляться не будут», — говорится в публикации.

В сообщении отметили, что кроме этого, изучается вопрос возобновления подачи тепла для просушки домов после схода воды.

По состоянию на 14:00 (12:00 мск) 18 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составил 977 см.

17 апреля эвакуационные группы приступили к обходу малоэтажных домов возле дамбы в Кургане, чтобы предупредить людей о возможном затоплении.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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