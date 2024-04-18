Илон Маск отреагировал на историю Дурова о нападении грабителей в Сан-Франциско

Американский предприниматель Илон Маск согласился с заявлением основателя Telegram Павла Дурова о том, что безопасность в городах США является базовым требованием для развития бизнеса. Об этом пишет ТАСС.

Маск поставил одобряющую реакцию (эмодзи «100%») на комментарий одного из пользователей X (ранее Twitter), который написал, что «безопасные улицы — это лишь основное требование» для привлечения предпринимателей в США. К комментарию было прикреплен фрагмент интервью Дурова, в котором он заявил, что отказался от идеи вести бизнес в Сан-Франциско после того, как на него на улице напали трое грабителей и попытались отобрать смартфон.

Журналист Карлсон, который в этом году взял интервью у президента России Владимира Путина, 17 апреля мск опубликовал интервью с предпринимателем Павлом Дуровым. Их встреча прошла в офисе бизнесмена в Дубае. В ходе беседы Дуров рассказал, почему не переехал в Соединенные Штаты Америки. Изначально он планировал обосноваться в Сан-Франциско, где сосредоточены многие технологические компании, однако передумал после того, как столкнулся с нападением грабителей. Также Дуров признался, что старается избегать поездок в такие «крупные геополитические державы», как Россия, Китай и США.

Ранее в интернете сравнили Дурова с Джейсоном Стетхэмом за «пацанские» цитаты.