Задержанную в Екатеринбурге за помощь ВСУ американку оставили под стражей

Суд в Екатеринбурге оставил под стражей выпускницу УрФУ с двойным гражданством Ксению Карелину, обвиняемую в госизмене из-за помощи ВСУ. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации агентства, Свердловский областной суд принял решение оставить под стражей жительницу Лос-Анджелеса, имеющую гражданство РФ и США. Она будет находиться в СИЗО как минимум до 5 июня, ее обвиняют в госизмене.

До этого Свердловский областной суд Екатеринбурга отклонил апелляционную жалобу Карелиной, которая находится в СИЗО с 8 февраля. О задержании девушки стало известно 20 февраля. По данным ФСБ РФ, 33-летняя гражданка США и РФ с февраля 2022 года по собственному желанию осуществляла сборы денег в интересах одной из украинских организаций, которая в дальнейшем на эти средства покупала предметы тактической медицины, экипировку, средства поражения и боеприпасы для ВСУ.

Ранее молодой человек задержанной за госизмену американки Ксении попросил молиться о ее освобождении.