На Кубани и в Адыгее объявили штормовое предупреждение

Опасность схода лавин объявили в горном кластере Краснодарского края и Адыгеи. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону

Сход снежной массы может произойти на высоте несколько тысяч метров над уровнем моря. Штормовое предупреждение будет действовать до воскресенья, 21 апреля.

«В горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 2 000 м лавиноопасно», — уточнили в сообщении.

Местным жителям и туристам рекомендовали не выходить в горы в снегопад и непогоду.

В МЧС рекомендовали соблюдать меры безопасности и напомнили о несколько правил поведения. В их числе: не пересекать лощины со склонами более 30 градусов, а после снегопада переходить такие места только через 2-3 дня.

До этого в Краснодарском крае действовало предупреждение о лавиноопасности до 16 апреля включительно. Затем его продлили еще на два дня.

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