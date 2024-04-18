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ФСБ задержала экс-главу свердловского отделения «Движение Первых»

ФСБ задержала экс-главу отделения «Движение Первых» Наталью Ермаченко

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Наталья Ермаченко/VK

В Екатеринбурге сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшую главу свердловского отделения патриотической организации «Движение Первых» Наталью Ермаченко. Об этом сообщает местный портал E1.RU.

Женщину обвиняют мошенничестве, а именно в хищении 4,3 млн рублей, выделенных на воспитание молодежи по нацпроекту «Образование». Она руководила «Движением Первых» с марта 2022 по март 2023 года.

До работы в организации Ермаченко преподавала в УрГПУ, была практикующим психологом.

«Движение первых» — общероссийское движение, созданное в 2022 году по инициативе президента России Владимира Путина для воспитания, организации досуга подростков. Его подразделения открыты во всех регионах страны. Движение объединяет все молодежные организации и движения, в том числе туда входит «Юнармия», «Большая перемена», «Российское движение школьников».

На этой неделе также сообщалось, что районный суд города Махачкалы в Дагестане принял решение арестовать еще нескольких сотрудников энергетической отрасли в рамках расследования крупных хищений в «Дагэнерго» — филиале компании «Россети Северный Кавказ».

Ранее у россиянина похитили из тайника под раковиной миллионы рублей.

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