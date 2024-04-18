В посылке из Узбекистана с тарелками россиянку ждал неприятный сюрприз

В Барнауле местная жительница заказала из Узбекистана посылку с посудой. Забрав отправление на почте, женщина обнаружила в нем помимо тарелок неприятный сюрприз — живого скорпиона. Об этом сообщает телеканал «Катунь 24 — новости Барнаула».

Женщина забрала посылку с почты 17 апреля, в этот же день, найдя внутри незваного гостя, барнаулка дала объявление, что отдает его в добрые руки. «Питомца», по данным СМИ, забрала зооактивистка, владелица приюта Юлия Шелковникова. По ее словам, у нее уже был опыт содержания опасных насекомых и паукообразных.

Кормить скорпиона женщина планирует насекомыми.

Похожий сюрприз ждал москвичку: летом 2023 года женщина приобрела ящик клубники, в котором пряталась живая змея. Животное забрали сотрудники экстренных служб и передали в Московский зоопарк.

Ранее на Кубани в детский сад заползла огромная змея.