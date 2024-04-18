Два объекта получили повреждения на Украине

Два объекта повреждены после взрыва в Днепровском районе Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак Telegram-канале.

«В Днепровском районе повреждены инфраструктурный объект и предприятие», — отметил он.

Глава областной военной администрации уточнил, что до сих пор в городе «бушуют два пожара».

До этого украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах в Днепре (ранее - Днепропетровск) на востоке Украине. В регионе включились сирены воздушной тревоги. Кроме того, была объявлена воздушная тревога в Киеве. Также сирены сработали в Киевской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Николаевской областях.

Позже стало известно, что в Днепре произошел еще один взрыв.

Накануне российские военные ударили по военному аэродрому ВСУ

Ранее стало известно, что на Украине с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.