Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Директора школы, спасшую девочку от нападения бездомного в Уфе, наградили

В Уфе наградили директора школы, спасшую девочку от нападения бездомного

close
100%
СК РФ по Республике Башкортостан

В Уфе наградили директора школы, которая спасла 11-летнюю девочку от нападения бездомного и сняла лицо злоумышленника на камеру. Об этом сообщает СУ СК России по Башкирии.

Директору МАОУ «Гимназия №86» города Уфы Светлане Михеевой вручили благодарность за смелость и мужество, проявленные в сложной жизненной ситуации, а также активное содействие в решении задач, возложенных на органы СКР.

Инцидент произошел 15 апреля. По пути домой женщина заметила, как в подъезд перед ней зашла девочка, а за ней забежал мужчина. Затем оттуда послышались крики ребенка и директор поспешила на помощь. Мужчина попытался скрыться, однако спасшая несовершеннолетнюю директор следовала за ним, пока ей не удалось заснять на камеру его лицо.

После этого женщина обратилась в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности.

Ранее Путин в День космонавтики наградил многодетную семью из Байконура.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами