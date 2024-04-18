Директора школы, спасшую девочку от нападения бездомного в Уфе, наградили

В Уфе наградили директора школы, которая спасла 11-летнюю девочку от нападения бездомного и сняла лицо злоумышленника на камеру. Об этом сообщает СУ СК России по Башкирии.

Директору МАОУ «Гимназия №86» города Уфы Светлане Михеевой вручили благодарность за смелость и мужество, проявленные в сложной жизненной ситуации, а также активное содействие в решении задач, возложенных на органы СКР.

Инцидент произошел 15 апреля. По пути домой женщина заметила, как в подъезд перед ней зашла девочка, а за ней забежал мужчина. Затем оттуда послышались крики ребенка и директор поспешила на помощь. Мужчина попытался скрыться, однако спасшая несовершеннолетнюю директор следовала за ним, пока ей не удалось заснять на камеру его лицо.

После этого женщина обратилась в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности.

Ранее Путин в День космонавтики наградил многодетную семью из Байконура.