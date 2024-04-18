Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 см

Уровень воды в реке Тобол у Кургана по состоянию на 14:00 (12:00 мск) 18 апреля за 6 часов поднялся на 7 см и составляет 977 см. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на горадминистрацию.

Уровень воды превышает отметку «опасного явления», которая составляет 850 см.

В результате подъема уровня воды в реке Тобол в Курганской области пострадали 669 жилых и 2376 дачных домов, 25 населенных пунктов остались без электроэнергии. Власти призвали всех жителей поселений вдоль Тобола, включая административный центр Курган, к немедленной эвакуации. Губернатор предупреждал о предстоящей «крайне сложной ситуации», когда уровень воды в Тоболе может достичь 11 метров.

17 апреля эвакуационные группы приступили к обходу малоэтажных домов возле дамбы в Кургане, чтобы предупредить людей о возможном затоплении.

До этого губернатор Курганской области Вадим Шумков на совещании президента России Владимира Путина с правительством заявил, что уровень дамбы в Кургане был увеличен за пять дней до 11,5 метра и более.

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