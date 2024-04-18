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На севере Приамурья двух подростков унесло на оторвавшейся льдине

В Амурской области двух подростков спасли с отколовшейся льдины

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Pixabay

В Амурской области на реке Зея двух подростков отнесло от берега на льдине. Об этом сообщает портал «АСН 24».

Инцидент произошел в селе Умлекан Зейского района области. Двух подростков, дрейфующих на льдине по реке Зея заметили очевидцы. Местные жители бросились детям на помощь, школьников удалось спасти из воды до приезда спасателей. Мальчиков передали сотрудникам скорой помощи, госпитализация им не потребовалась.

Специалисты регионального МЧС предупреждают, что на амурских реках начался ледоход и что выходить на разрушающийся лед водоемов чрезвычайно опасно. Спасатели отмечают, что для предупреждения происшествий на водоемах ежедневно государственные инспекторы ГИМС проводят рейды.

До этого сообщалось, что в Башкирии прохожие помогли спасти из ледяной воды тонущих подростков, мальчики гуляли по льду реки Белая. На помощь детям до приезда спасателей бросились девушка и молодой человек, оказавшиеся поблизости. Юноша дополз к детям по льду и держал их за руки до приезда экстренных служб. Подростков и их спасителя эвакуировали на берег и передали медикам, дети и молодой человек госпитализированы.

Ранее в Кемерове двух подростков унесло на отколовшейся льдине на середину реки.

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