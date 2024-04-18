Защита обжаловала продление ареста Шабутдинова

ayazshabutdinov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Защита бизнес-тренера Аяза Шабутдинова обжаловала продление ареста и заморозку его счетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

«Поступили жалобы на продление меры пресечения и на арест имущества», — поделились в пресс-службе суда.

Отмечается, что блогера обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Следствие считает, что Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам.

Бизнес-тренер не признал свою вину.

До этого Таганский районный суд Москвы продлил срок ареста блогеру и коучу Аязу Шабутдинову на два месяца. Таким образом он останется под стражей до 16 июня.

Спустя примерно месяц после ареста блогера лишили руководящей должности в его компании «Like Центр», его место занял бывший глава по сервису Никита Ельцов. Журналисты считают, что компания и дальше планирует продавать курсы для бизнесменов.

Ранее сообщалось, что сокамерники жертвуют Шабутдинову бизнес-литературу в СИЗО.