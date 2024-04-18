Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Защита обжаловала продление ареста Шабутдинова

Защита Шабутдинова обжаловала продление ареста и заморозку счетов

close
100%
ayazshabutdinov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Защита бизнес-тренера Аяза Шабутдинова обжаловала продление ареста и заморозку его счетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

«Поступили жалобы на продление меры пресечения и на арест имущества», — поделились в пресс-службе суда.

Отмечается, что блогера обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Следствие считает, что Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам.

Бизнес-тренер не признал свою вину.

До этого Таганский районный суд Москвы продлил срок ареста блогеру и коучу Аязу Шабутдинову на два месяца. Таким образом он останется под стражей до 16 июня.

Спустя примерно месяц после ареста блогера лишили руководящей должности в его компании «Like Центр», его место занял бывший глава по сервису Никита Ельцов. Журналисты считают, что компания и дальше планирует продавать курсы для бизнесменов.

Ранее сообщалось, что сокамерники жертвуют Шабутдинову бизнес-литературу в СИЗО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами