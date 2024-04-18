В Волгоградской области подросток выстрелил соседке в лоб из винтовки

Жительница города Фролово Волгоградской области отсудила компенсацию морального вреда у соседей, сын которых выстрелил ей в лоб из пневматической винтовки. Об этом сообщает пресс-служба Фроловского городского суда.

Россиянка почти два года судилась с соседями из-за шалости их сына-подростка. В мае 2022 года женщина вышла из своего дома и увидела, что соседский мальчик стреляет из пневматической винтовки.

Горожанка услышала два выстрела и почувствовала резкую боль, в голову женщины попали две металлические пули. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, у нее была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

В возбуждении уголовного дела в полиции отказали из-за возраста маленького хулигана. Тогда россиянка обратилась в суд с иском к отцу мальчика с требованием возместить моральный вред и расходы на лечение. Решением суда ответчика обязали выплатить 25 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге юноша выстрелил восьмикласснику в голову из травматического пистолета.