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В Кремле прокомментировали слова Шумкова о покупке жилья в подтапливаемых СНТ

Песков: власти не рассматривают ограничение выдачи маткапитала для покупки жилья в СНТ

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MGIMO360 TV/YouTube

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что вопрос об ограничении выдачи материнского капитала для покупки жилья в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) не рассматривался.

Журналист напомнил, что губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил ограничить выдачу маткапиталов для приобретения жилья в подтапливаемых СНТ. На вопрос журналиста, есть ли в Кремле какая-либо позиция по этому вопросу, Песков ответил отрицательно.

«Этот вопрос не рассматривался», — резюмировал Песков.

До этого Шумков предупреждал о приближении паводка в сторону Белозерского района и призвал жителей к эвакуации. Жителям правобережья реки Тобол были отправлены SMS-оповещения с требованием немедленно покинуть зону из-за приближающегося подъема уровня воды.

18 апреля уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг отметки 946 сантиметров. При этом в Кетовском районе в поселке Санаторная уровень воды остается выше 11 метров, а в районах Кетово и Крюково — выше 10 метров.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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