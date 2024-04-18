Стало известно, сколько россиян помогают детям с домашними заданиями

Большинство россиян (55%) считают удачной текущую систему домашних заданий в школах, следует из результатов исследования Rambler&Co, аналитики которого решили выяснить, как граждане относятся к внешкольной работе школьников, сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Чуть меньше половины (45%) заявили, что у них есть идеи, как можно улучшить систему домашних заданий. Так, 27% считают, что необходимо заменить письменные работы на дискуссии, 11% предлагают сделать домашнее задание необязательным, а 7% заявили о необходимости отказаться от оценок за нее.

Также 39% опрошенных считают, что школьникам задают слишком много домашних заданий, 27% согласны с объемами, 25% относятся нейтрально, а 9% россиян считают, что необходимо полностью отменить «домашку».

По данным опроса, чуть больше трети россиян (37%) изредка помогают своим детям с домашними заданиями, 28% делают уроки совместно с детьми, 16% только проверяют «домашку», а 13% полностью вовлечены в процесс.

Почти половина респондентов (48%) заявили, что в свои школьные годы они с легкостью выполняли все домашние задания, 31% отметили их сложность и полезность, 12% назвали «домашку» бесполезной, а 9% регулярно обращались за помощью к родителям.

Всего в опросе, который проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 4 по 15 апреля 2024 года, приняло участие 18 800 интернет-пользователей.