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Мужчину, уплывшего кормить животных, пятый день ищут в Оренбургской области

В Оренбургской области пятый день ищут мужчину, уплывшего кормить животных

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ПСО «ОренСпас»

В Оренбургской области мужчина на лодке уплыл в затопленный дачный массив кормить животных и пропал, его ищут пятый день. Об этом в Telegram-канале сообщает поисково-спасательный отряд »ОренСпас».

По информации поисково-спасательного отряда, мужчина 13 апреля уплыл на лодке в затопленный СНТ Совнархоз, чтобы покормить животных. После этого его никто не видел.

Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры 18 апреля продолжают поиски, сообщает «ОренСпас». Данных о местонахождении мужчины нет уже пятый день. Информации о прочих обстоятельствах его исчезновения не поступало.

На момент исчезновения пропавший был одет в черную куртку, комбинированную с серыми вставками и оранжевой надписью «Columbia», а также серо-черные джинсы и зимние сапоги. Мужчина имеет худощавое телосложение, короткие темные волосы и родинку на левой щеке.

Ранее в Оренбуржье предупредили об угрозе затопления приютов со спасенными животными.

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