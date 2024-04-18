В Кремле не смогли прокомментировать информацию о задержании в Германии «шпионов» России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что в Германии задержали двух человек по подозрению в работе на российскую спецслужбу.

«Никак не могу [прокомментировать], не располагаю никакой информацией на этот счет», — сказал представитель Кремля.

18 апреля журнал Der Spiegel сообщил, что в Германии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий. Фигуранты якобы действовали по поручению российской секретной службы. Главный подозреваемый — 39-летний Дитер С. из Баварии, его соратник — 37-летний россиянин немецкого происхождения Александр Й.

Утверждалось, что Дитер С. якобы сотрудничал со спецслужбами РФ с октября 2003 года, согласился совершить поджоги и взрывы на военной инфраструктуре, в оружейных заводах и промышленных объектах.

Издание также сообщило, что Дитер С. в период с 2014 по 2016 год служил в ополчении Донецкой народной республики.

Ранее стало известно, что арестованный в РФ за шпионаж кореец оказался миссионером.